Quel avenir pour les garagistes indépendants?

La plupart des véhicules modernes sont dotés de systèmes informatiques cumulant plusieurs données, un peu à l’image des fameuses boites noires que l’on retrouve dans les avions.

De plus en plus, ces données permettent aux constructeurs automobiles d’obtenir plusieurs informations nécessaires à l’entretien d’un véhicule, et ils mettent les bouchées doubles pour en complexifier l’accès.

On se retrouve donc avec des véhicules difficiles à faire entretenir ailleurs que chez le concessionnaire, ce qui représente bien sûr une nouvelle assez inquiétante pour les garagistes indépendants.

De passage au micro de Benoit Dutrizac sur QUB Radio, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a décrié ce stratagème.