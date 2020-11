Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 27 novembre:

«Hôtels à couper le souffle»

À l’instar du reste de la planète, le continent africain possède des trésors hôteliers. À preuve, il suffit d’admirer les chambres luxueuses et la vue magnifique à l’Angama Mara, situé au Kenya, ou de prendre part à une expérience unique au One & Only, érigé à Cape Town.

Vendredi, 12 h, Évasion.

«Arizona junior»

Avec cette comédie originale, les frères Coen racontent comment la vie d’un jeune couple se complique sérieusement après que les amoureux, incapables de créer un enfant, aient décidé de voler un nouveau-né d’une famille de quintuplés. Film mettant en vedette Nicolas Cage et Holly Hunter.

Vendredi, 18 h 30, Prise 2.

«Ça finit bien la semaine»

Devant Julie et José, le comédien Michel Charette doit subir un interrogatoire de police et non le mener, la chanteuse Lynda Lemay lève le voile sur d’étranges superstitions qui l’habitent, alors que l’animateur Benoît Dutrizac découvre la «balance à furieux» et révèle son plaisir coupable.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Pour emporter»

C’est au tour du réalisateur Ricardo Trogi (la trilogie «1981»-«1984»-1987») de s’installer face à France Beaudoin pour une heure de confidences. Le Québécois aux racines italiennes puise dans sa riche mémoire comme il le fait lorsqu’il se met à l’écriture d’un scénario de film.

Vendredi, 20 h, ICI ARTV.

«Rallumer les étoiles à Lac-Mégantic»

Présentation du spectacle musical extérieur auquel ont participé, l’été dernier à Lac-Mégantic, dans le cadre des Perséides, les artistes de la chanson Charlotte Cardin, Safia Nolin, Pomme et la formation Clay and Friends, tous accompagnés du quatuor à cordes Lunes. Une durée de 90 minutes.

Vendredi, 21 h 30, Télé-Québec.

«Coups de food»

Intense sur la scène et devant les caméras, l’acteur Benoît McGinnis l’est aussi quand il est l’heure de manger. En compagnie de Sébastien Benoît, il se rend à la boulangerie Le pain dans les voiles avant d’aller déguster une poutine vietnamienne et des classiques réinventés à La Belle Tonki.

Vendredi, 22 h, Zeste.

«Tireur d’élite américain»

Réalisé par Clint Eastwood, ce drame sur fond de guerre d’Irak raconte les prouesses de l’acclamé et surdoué soldat Chris Kyle, mais également les nombreuses difficultés qui alourdissent sa vie après le combat, aux côtés de sa femme et de leur bébé.

Vendredi, 22 h 35, TVA.