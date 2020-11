Sollecito appelle pour ses cadeaux

Le chef mafieux Stefano Sollecito a été enregistré en train d’appeler au Casino de Montréal pour réclamer des privilèges et des cadeaux, lors de l’enquête Magot/Mastiff qui s’est déroulée entre 2013 et 2015. Les policiers ont eu la surprise d’entendre le numéro 2 de la mafia montréalaise demander des soupers au restaurant, des chambres d’hôtel et une ronde de golf. Voici un résumé de trois appels faits au Casino par le leader mafieux.

UNE CHAMBRE D’HÔTEL À TREMBLANT

Photo d'archives

- C’est monsieur Sollecito.

- Oui.

- C’est pour réserver l’hôtel Quintessence pour la semaine prochaine à Tremblant.

- Quel type de chambre vous avez besoin ?

- Ben, une belle chambre. Je m’en vas avec ma femme.

- Juste vous deux, vous et votre femme ?

- Oui, on va aller au casino (de Tremblant) le soir.

- Voulez-vous chambre fumeur ou non-fumeur ?

- Non-fumeur... Essaye de m’avoir une belle chambre. C’est mon anniversaire de mariage.

Le préposé lui demande son numéro de carte de crédit

-... carte de crédit pour réserver. C’est pas gratuit ?

- Non, pas à Mont-Tremblant.

- Comment ça, pas à Mont-Tremblant ? C’est tout le temps gratuit. C’est pas la première fois qu’ils nous réservent des chambres, le Casino de Montréal.

- OK, à Mont-Tremblant. Laissez-moi voir ça avec eux autres et je vous reviens. Je vais voir ça avec eux autres. Si vous me dites que c’est Mont-Tremblant qui paye. Je vais arranger ça avec eux.

UNE RONDE DE GOLF AU MIRAGE

Photo d'archives, Ben Pelosse

- Service haute mise, (employé du casino) à l’appareil.

- Bonjour (nom de l’employé), c’est Stefano Sollecito, ça va ?

- C’est pour... Je veux jouer au Mirage, je vais te donner mon numéro (de carte privilège).

- Tu veux jouer au Mirage ? Ah, OK, pour le golf ?

- C’est ça.

Transfert de l’appel à un de ses collègues

- J’aimerais un foursome au Mirage.

- Vous réservez au Mirage, OK.

- Sur l’Arizona, vers deux heures si c’est possible.

Le responsable du Casino lui indique qu’il n’a pas de notes au dossier

- J’ai parlé avec (une employée) et la femme l’autre fois et pis ils m’ont dit si j’ai besoin de l’appeler. Un instant...

- Je vais prendre votre demande. Pour quelle heure et quel jour ?

- Pour aujourd’hui à deux heures.

Le préposé du Casino promet de rappeler pour confirmer après avoir parlé avec son superviseur.

SOUPER AU RESTAURANT

Photo AFP

- Service haute mise, (employée du casino) à l’appareil.

- Oui, qui parle ?

- C’est (nom de l’employée).

- Hey (employée), c’est Stefano.

- Quel est votre nom de famille ?

- Sollecito.

- Haaaa, monsieur Sollecito, toutes mes excuses !

- Que puis-je faire pour vous, monsieur Sollecito ?

- Écoutez, je viens manger avec six personnes.

- Six personnes, OK. À 19 h. Est-ce pour une occasion spéciale ?

- Pas vraiment, vous savez, c’est une sortie avec nos femmes.

- Et vous aimeriez, bien sûr, que nous vous offrions le repas ?

- Sans blague ! Si c’est possible, oui.

- (Rires) Je ne faisais que demander, vous savez !

- (Un employé) m’a dit que vous me donnez des billets pour Pitbull et Enrique Iglesias.

- OK, laissez-moi voir ça en même temps.

*Conversation traduite de l’anglais

