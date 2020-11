Un entrepôt géant pour les petits gâteaux Vachon

Le Grupo Bimbo s’offre une nouvelle demeure pour ses pâtisseries Vachon et ses différentes marques de pains. Le géant des produits de boulangerie aménagera dans un nouveau centre de distribution de 120 000 pieds carrés dans la grande région de Québec à l’été 2021, a appris Le Journal.

Les travaux pour le nouvel immeuble situé dans le parc industriel François-Leclerc, à Saint-Augustin-de-Desmaures, sont débutés depuis septembre dernier.

C’est le promoteur immobilier Massé Inc. et son associé Alexandre Roy qui seront les propriétaires de l’édifice.

Le Grupo Bimbo sera locataire.

Projet de 25 M$

La facture pour l’ensemble du développement dépassera les 25 millions $.

L’entreprise mexicaine, dont la filière canadienne est Bimbo Canada propriétaire de l’enseigne Boulangerie Canada Bread, espère desservir via ces nouvelles installations l’ensemble du Québec, les provinces de l’Atlantique ainsi que l’Ontario en petits gâteaux et en pains.

Entre 60 et 70 personnes devraient travailler dans le nouveau centre de distribution du groupe lors de son ouverture. Aucune production alimentaire ne sera toutefois effectuée dans ces installations.

Déménagement

Dans le cadre de ce projet, le Grupo Bimbo prévoit déménager à Saint-Augustin-de-Desmaures les activités dans deux de ses centres de distributions à Québec et à Lévis ainsi que deux centres de dépôt.

Certains employés seront ainsi transférés, a précisé au Journal le président de Massé Inc., Mario Massé, qui travaille sur ce projet depuis environ un an.

Grupo Bimbo détient également des installations de plus petite superficie dans sept autres immeubles du groupe immobilier de Val-d’Or Massé Inc.

À plus long terme, le nouveau centre de distribution de Saint-Augustin-de-Desmaures pourrait encore prendre de l’expansion. M. Massé dit être en processus d’acquisition pour le terrain voisin d’une superficie de 400 000 pieds carrés. Aucune entente n’est toutefois encore signée avec le géant du pain concernant une deuxième phase, tient à nuancer l’homme d’affaires.

Il ne s’agira pas du plus gros centre de distribution du Grupo Bimbo à travers le Québec. M. Massé mentionne que la société, qui détient entre autres au Canada les marques POM, Vachon, Villagio et Bon Matin, possède un centre de distribution dédié aux pains plus imposant en termes de superficie à Laval.