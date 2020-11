Cracké Rush: Squeeze lance un jeu mobile disponible à l'échelle mondiale

Adopté dans 210 pays et territoires, Ed, le célèbre papa autruche de la série Cracké, est la vedette d’un jeu mobile lancé à l’échelle mondiale par le studio québécois Squeeze.

Cracké Rush est disponible sur l’App Store et Google Play. Ce jeu de course, sans fin, se déroule dans les décors de la série d’animation 3D créée en 2016. Cracké est une série qui est diffusée dans 210 pays et territoires. On peut la voir, entre autres, sur les chaînes Télétoon, Cartoon Network, Nickelodeon et Disney.

Elle cumule plus de 450 millions de visionnements sur les plateformes numériques, et la chaîne YouTube de Cracké est suivie par 105 000 abonnés.

L’émission met en vedette Ed, un papa autruche anxieux, qui est prêt à tout pour garder ses petits en sécurité.

Dans Cracké Rush, un jeu gratuit pour toute la famille, Ed doit sauver, à tout prix, ses huit œufs des dangers qui les menacent.

On retrouve des défis, des obstacles à contourner, des piments qui donnent de l’énergie et 54 cartes qui permettent d’accroître les pouvoirs. Il est aussi possible de personnaliser le personnage de Ed.

«Nous sommes très heureux d’étendre l’univers de Cracké à d’autres formats et plateformes et d’apporter un niveau d’interactivité supplémentaire à la franchise. Papa Ed apporte déjà une tonne de rires partout dans le monde, et c’est vraiment excitant de partager cette nouvelle aventure avec le monde entier», a indiqué Chantal Cloutier, directrice des productions originales et productrice exécutive chez Squeeze.

Surprises à venir

Le jeu Cracké Rush avait été lancé, dans un premier temps, au même moment que la série, en 2016, au Canada, afin de voir son potentiel. Le jeu a ensuite été retiré, optimisé et mis au goût du jour, afin qu’il puisse être mis en ligne à l’échelle mondiale.

«C’était dans nos cartons, dès le départ, de lancer ce jeu à l’échelle mondiale. Il y a eu les émissions, le jeu, et il y a d’autres trucs qui vont suivre pour cette franchise, avec des surprises à venir. Notre objectif est de bâtir des franchises complètes, et ce jeu mobile va très bien avec l’esprit de l’univers de l’émission Cracké. On retrouve de très belles animations à travers l’histoire, qui amène le joueur à travers l’histoire de ce papa autruche qui veut protéger sa famille», a mentionné Chantal Cloutier, ajoutant que Cracké Rush est le fruit de quelques mois de travail.