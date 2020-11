Ville de Québec: toutes les piscines extérieures seront chauffées en 2021

Comme Équipe Labeaume l’avait promis lors de la campagne électorale de 2017, la Ville de Québec achèvera de chauffer toutes ses piscines extérieures dans les prochains mois.

C’est ce qu’on a pu apprendre, vendredi matin, lors des comités pléniers tenus à l’hôtel de Ville de Québec.

Les deux dernières piscines qui n’étaient pas encore chauffées le seront donc en 2021. Il s’agit de la piscine à Notre-Dame-de-Foy et d’une autre piscine que Mme Marie-Hélène St-Onge, directrice du Service des loisirs, n’a pas nommée.

Des sommes récurrentes annuelles de 250 000$, investies de 2021 à 2025, permettront de réaliser divers travaux dans les piscines comme des changements de tremplins qui sont «en fin de vie utile», a ajouté Mme St-Onge.

Promesse de 2017

En octobre 2017, lors de la dernière campagne électorale, le maire de Québec avait indiqué que «là, on a 37 piscines extérieures à Québec. On en a 15 qui sont chauffées et 22 qui ne le sont pas. À terme, d’ici trois ans, elles vont toutes être chauffées».

À l’époque, il avait ajouté que «ç’a l’air de rien, mais je peux vous dire qu’il y a du monde qui vont adorer».