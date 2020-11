Voici 7 ressources en ligne gratuites pour retrouver ses ancêtres

En cette semaine de la généalogie, partez à la rencontre de vos ancêtres grâce à des outils gratuits et faciles à consulter en ligne.

Que vous soyez un amateur ou un chercheur plus expérimenté, les ressources en ligne gratuites offertes par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), peuvent faciliter vos recherches en généalogie et en histoire familiale.

Voici sept ressources accessibles dans BAnQ numérique

1. Les registres d'état civil

Les registres d'état civil comprennent les actes et documents relatifs aux naissances, mariages, divorces et décès d'une personne. Ils proviennent des curés de paroisses.

Sur le site de BAnQ, vous pouvez trouver les Registres de l’état civil du Québec de 1877 à 1916, selon les districts. Mais attention, il faut connaître l'année de l'«acte» recherché. Par exemple, si vous cherchez des informations sur vos arrières grands-parents, vous devez connaître les dates de naissance, de mariage et de décès. Accédez à ces registres en cliquant ici.

Pour comprendre le fonctionnement de cette collection, consultez l’aide à la recherche dans les registres de l'état civil du Québec, ici.

Si vous ne connaissez pas les dates des événements que vous recherchez, Ancestry.ca permet une recherche par «noms». Mais ce moteur de recherche n'est pas gratuit.

Familysearch.org est également un site très utile et gratuit qui regroupe les registres du début de la création des paroisses du Québec, jusqu'au début du 20e siècle.

2. Archives des notaires du Québec

Mis à part les curés de paroisses, les notaires sont aussi des sources intarissables d'informations sur notre histoire. Ce sont eux qui sont responsables de rédiger les contrats de mariages, de propriétés, des actes administratifs, et autres.

Vous trouverez certains des documents des notaires du 19e au du début du 20e siècle dans la collection numérique Archives des notaires du Québec, en cliquant ici.

Pour comprendre comment effectuer une recherche à partir des Archives des notaires du Québec, cliquez ici.

Cette collection de BAnQ est en cours de numérisation et prendra certainement de l'ampleur au fil du temps.

Capture d'écran

3. Des bases de données nominales

Une base de données nominales permet d'effectuer une recherche par «nom». Par exemple, si vous n'avez pas pu trouver la date de mariage de vos grands-parents, mais que vous connaissez leurs noms, vous pourriez trouver des informations sur leur mariage dans ces bases de données nominales.

Ces bases de données en ligne permettent un accès à des ressources documentaires, comme des registres de prison, de tribunaux, des recensements et plusieurs autres. Pour y avoir accès, cliquez ici.

4. Le Catalogue de BAnQ

Le Catalogue de BAnQ donne accès à plusieurs dizaines de milliers de livres, dictionnaires généalogiques, cartes géographiques ainsi que des monographies familiales et locales.

Pour accéder au Catalogue de tous les documents et volumes publiés et archivés à BAnQ, cliquez ici.

À l'intérieur de ce catalogue se trouve également l'ensemble des volumes qui ont été numérisés à travers le monde.

5. Advitam

Vous trouverez ici des documents et dossiers d’archives de la Nouvelle-France ainsi que des millions d’images de documents, de photographies, de cartes postales et autres dans la banque de données Advitam.

Advitam est un nouvel outil de recherche pour retrouver des archives des documents non publiés par un éditeur, provenant, par exemple, de fonds privés. On peut y découvrir des archives reliées à certaines thématiques comme l'électricité ou le judiciaire.

On y retrouve des documents du régime français, du Conseil souverain [tribunal supérieur] de la Nouvelle-France. Il suffit d'entrer le nom de quelqu'un pour découvrir s'il a été traduit devant la justice.

Si vous savez ce que vous cherchez, la navigation y est très facile.

6. Cartes et plans numérisés

Vous cherchez le plan d'arpentage d'une seigneurie, une carte touristique de la Gaspésie, une vue à vol d'oiseau des Laurentides ou une photographie aérienne de l'Abitibi?

Vous pourrez, peut-être, repérer le document cartographique qu'il vous faut dans l'une ou l'autre des collections locales de cartes et de plans de BAnQ, «depuis l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours», cliquez ici.

7. Revues et journaux du Québec anciens numérisés en texte intégral, cliquez ici.

L'Action Catholique, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, il est désormais possible de consulter ce journal, ainsi que des dizaines d'autres datant du tournant du siècle dernier. Certains des articles sont numérisés intégralement.

Issus des collections patrimoniales de BAnQ, ces revues et journaux témoignent de la vie quotidienne, culturelle, politique, économique et scientifique du Québec.

Ils sont, comme pour les autres collections, en cours de numérisation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas encore tout trouver. Mais il s'agit d'un bon début.

Qui sait, y découvrirez-vous des informations pertinentes à votre recherche généalogique?

Capture d'écran

Vous ne savez pas par où commencer?

La Fédération québécoise des sociétés de généalogies est aussi un bon point de départ. Pour la joindre, cliquez ici.