Zachary Emond ferme la porte au Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a amorcé son premier périple de la saison en Abitibi sur une note perdante, jeudi soir, quand il a été blanchi 1-0 par les Huskies de Rouyn-Noranda.

• À lire aussi: Remparts: une victoire en conclusion de la bulle

• À lire aussi: Olivier Adam et l’Armada offrent un jeu blanc aux Sags

Inspirés par une brillante prestation de leur gardien de but Zachary Emond, les vainqueurs ont su tenir le coup lors de ce premier d’une série de trois matchs entre les deux équipes.

Intraitable face aux 30 lancers en sa direction, le vétéran cerbère de 20 ans s’est montré alerte dès le départ et a fermé la porte à l’ennemi durant les 60 minutes réglementaires sur la glace de l’aréna Iamgold.

Malgré cette 9e défaite de la campagne, les visiteurs n’ont pas disputé un mauvais match sur la route. Le Drakkar a donné le ton en première période et aurait bien pu prendre les devants dans la partie.

Les locaux ont amorcé le deuxième tiers en force et ont été récompensés quand William Rouleau s’est emparé d’un retour de lancer pour inscrire l’unique filet de cette rencontre chaudement disputée.

«Les joueurs ont été un peu surpris en début de partie. Il n’y avait pas beaucoup d’espace sur la patinoire, mais ils ont su s’ajuster. Le match a été serré et nous avons été dans le coup jusqu’à la toute fin», a commenté le pilote du navire Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a constaté une baisse de régime au début du second engagement. «Les gars ont eu un petit creux, mais notre quatrième trio a connu une bonne présence et cela nous a redonné de l’énergie. Il nous a manqué juste un peu d’offensive», a ajouté le dirigeant, qui songe déjà à la partie de vendredi soir.

Troisième étoile de la rencontre avec 25 arrêts, le gardien de but du Drakkar Lucas Fitzpatrick a également été solide dans la cause perdante et n’a vraiment rien à se reprocher.

En bref

Les dirigeants de la LHJMQ ont apporté d’autres modifications à leur calendrier officiel durant la journée de jeudi. Le Drakkar et les Huskies se livreront finalement un programme triple qui sera complété dimanche en après-midi.