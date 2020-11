10 rhums québécois à découvrir

Contrairement aux gins, les rhums fabriqués au Québec sont plutôt rares et se comptent sur les doigts des deux mains !

Très appréciés nature ou en cocktails, ils nous évoquent des souvenirs des îles du Sud, où pousse la canne à sucre, ingrédient essentiel à leur élaboration.

Pour la plupart réalisés à partir de rhum importé, souvent infusé d’épices boréales telles le thé des bois, le myrique baumier ou la canneberge, les rhums québécois savent se distinguer.

Rosemont rhum épicé L’Après-ski

Photo courtoisie, Ophélie Boisvert

Avec ses notes de caramel relevées de cannelle et de jus de gingembre frais, l’Après-ski procure une agréable sensation de chaleur en bouche. Idéal pour les longues soirées d’hiver, il convient tout autant au bord de la piscine.

► 37 % d’alcool.

Rosemont rhum épicé

Photo courtoisie, Ophélie Boisvert

Tout aussi réussi que son petit frère blanc, le Rosemont épicé est un rhum brun légèrement pimenté, aux notes de cardamome et de fenouil. Excellent nature ou pour composer tous les cocktails classiques à base de rhum brun, il est essentiel à votre bar.

► 40 % d’alcool.

Rosemont rhum blanc

Photo courtoisie, Ophélie Boisvert

Élaboré à partir de mélasse de fantaisie, le Rosemont est le seul rhum blanc québécois sur le marché. N’ayant rien à envier à ces homologues antillais, il est tout en pureté et en délicatesse, parfait pour composer de rafraîchissants mojitos.

► 43 % d’alcool.

Chic Choc rhum épicé

Photo courtoisie, Spiritueux Ungava

Infusé de six épices indigènes de nos forêts boréales, le Chic Choc épicé révèle un bel équilibre de saveurs. Délicieux sur glace, il présente des notes d’écorces d’orange et de vanille, relevées d’une touche poivrée.

► 42,1 % d’alcool.

Chic Choc rhum noir

Photo courtoisie, Spiritueux Ungava

La version noire du Chic Choc contient 10 épices provenant des monts Chic-Chocs en Gaspésie. Issu d’un assemblage de rhums vieillis en barriques, son goût est audacieux et unique grâce à des notes torréfiées de caramel, cacao et café.

► 47,1 % d’alcool.

Sainte-Marie rhum épicé

Photo courtoisie, Content Content

Coup de cœur pour cet intrigant rhum rose au melon et à la canneberge. Tout en douceur et en arômes complexes, il révèle des saveurs subtiles de piment, de sucre et d’anis étoilé. Très chic dans sa jolie bouteille.

► 40 % d’alcool.

Élixir des bois

Photo courtoisie, Geneviève Quessy

À base de rhum importé de Martinique, l’Élixir des bois est infusé de thé des bois et de sirop d’érable produit par le distillateur lui-même. Avec son goût unique reflétant le terroir québécois, il est très populaire en France.

► 40 % d’alcool.

Brereton

Photo courtoisie, Carone

Fabriqué à partir des raisins du Vignoble Carone, le Brereton est inspiré d’une recette familiale de rhum de contrebande. Sans sucre ajouté, il est infusé d’herbes et de chêne, et réalisé selon la tradition des rhums hogo (haut goût). Vendu à la distillerie.

► 43,6 % d’alcool.

Morbleu rhum noir chocolat

Photo courtoisie, Trang Tran

Unique en son genre, le Morbleu noir est composé des mêmes épices que le Morbleu épicé. L’ingrédient audacieux qui lui donne son onctuosité et son goût sans pareil ? Une touche de chocolat noir et de chocolat au lait.

► 40,3 % d’alcool.

Morbleu rhum épicé

Photo courtoisie, Trang Tran

Une goutte du Morbleu épicé et sa douceur sucrée de caramel et de vanille, et nous voici instantanément transportés sous le ciel des tropiques. Infusé de cinq épices, le Morbleu déploie une dimension de fraîcheur herbacée rappelant le fenouil ou l’anis.

► 40,3 % d’alcool.