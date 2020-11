Andrew Hertzog quitte son poste

Au terme d’une association de 32 ans comme entraîneur-chef des Cheetahs de Vanier, dont 20 à la tête de la formation masculine de Division 1, Andrew Hertzog cède les rênes de façon définitive après s’être accordé une année sabbatique d’une saison qui n’a pas débuté.

« C’est une page importante qui se tourne, a reconnu Hertzog, dont la décision a été officialisée jeudi. C’est une décision difficile parce qu’après 32 ans, une grande partie de mon identité était que j’occupais le poste d’entraîneur-chef à Vanier. C’est toutefois une bonne décision prise à un bon moment. Je laisse le programme de basketball en bonne santé. »

Il Demeurera impliqué

S’il quitte son poste d’entraîneur-chef, l’avocat de carrière demeurera associé au programme.

« Je vais continuer de m’impliquer de façon différente, a-t-il indiqué. Je vais m’impliquer avec les trois équipes, ce qui était un souhait de ma part et de la direction des sports, mais je ne serai plus au gymnase six jours par semaine. Je vais partager mon expérience, mais mon engagement ne sera plus le même. »

S’il a contribué au développement de très nombreux joueurs qui ont atteint la NCAA et tout récemment de Karim Mané, qui vient de signer comme agent libre avec le Magic d’Orlando, Hertzog pointe dans une autre direction au moment de nous partager ses meilleurs souvenirs.

« Les joueurs ont été au cœur de mes préoccupations et le plus important est ce qu’ils font après leur passage à Vanier et non ce qu’ils font quand ils sont avec nous, a-t-il souligné. Plusieurs vivent de belles réussites et ont fondé une belle famille. Il y a tellement de belles histoires. Plusieurs anciens m’ont contacté pour me remercier et leurs messages m’ont touché. »

« D’un autre côté, je n’oublierai jamais notre titre national en 2011, poursuit Hertzog. Nous sommes passés près à quelques autres reprises et nous avions l’équipe l’an dernier pour gagner s’il n’y avait pas eu la COVID-19. De nos six finissants, cinq ont reçu des offres d’équipes de Division 1 en NCAA et Karim a signé dans la NBA. Lors du recrutement de ces six joueurs, j’avais dit à notre directrice des sports que nous avions une classe pour gagner un autre titre national. »