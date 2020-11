Au cœur du vendredi fou dans un centre de commandes

Le centre de préparation de commandes Wiptec de Sherbrooke roule à fond de train en ce Vendredi fou.

• À lire aussi - Centres commerciaux: dernier refuge de l’ère covidienne?

L’entreprise qui se spécialise dans la préparation et l’envoi rapide de colis partout au Canada et aux États-Unis s’occupe des commandes de nombreuses marques et bannières bien connues.

Contrairement à un entrepôt où les stocks sont gardés parfois longtemps, rien ne traine chez Wiptec. Les achats effectués en ligne par les clients ne restent que quelques minutes sur les étalages avant d’être envoyés.

Wiptec avait préparé à pareille date près de 100 000 commandes lors du week-end commençant le Vendredi fou, et ce, jusqu’au Cyber lundi, pour un total d'un million d’items.

Cette année, en raison de la pandémie, l’entreprise évalue préparer entre 500 000 et 600 000 commandes pour un total de 15 à 20 millions d’items.

«Dans les nouveaux clients, on a Lole, Ricardo et Aerogrow. Aerogrow, c’est des serres où l’on fait pousser des épices. Étonnamment, dans le confinement, ça a explosé. Les gens investissent dans de petits bonheurs», a expliqué le président de Wiptec, Martin Ball.

Il note également que les produits d’arts plastiques, comme ceux de Pébéo, sont également très populaires.

«Les gens passent beaucoup de temps à la maison avec leurs enfants», a-t-il ajouté.

La marque Ricardo a aussi vu ses produits s’envoler comme des petits pains chauds, et a dû faire appel à Wiptec afin d’optimiser les commandes en ligne.

«Les ventes des boutiques physiques versus les boutiques en ligne chez Ricardo Média, c’était 85 % - 15 % environ. Et on a vu avec la pandémie le ratio des ventes se déplacer à 60 % des ventes en boutique physique, et 40 % en boutique en ligne», a relaté Mireille Arteau, vice-présidente des opérations pour Ricardo Média.