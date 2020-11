COVID-19 : des cas chez les Broncos

Les Broncos de Denver ont annoncé qu’un de ses joueurs et que deux membres de son personnel ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19, vendredi.

• À lire aussi: NFL: l’équipe de Washington plume les Cowboys

• À lire aussi: Soutenu par de fidèles partenaires: même en pandémie, le Rouge et Or s’active!

L’équipe de la NFL a donc fermé ses installations.

«Les Broncos continuent leur préparation pour leur affrontement de dimanche de façon virtuelle et ont reporté leur entraînement de la journée, a écrit la formation de Denver dans un communiqué. En travaillant de près avec les experts médicaux et la ligue, nous allons faire le nécessaire pour assurer le bien-être de nos athlètes, nos entraîneurs et de notre personnel.»

Ce n’est pas la première fois que les Broncos se retrouvent dans cette situation cette saison et n’est pas le seul club du circuit Goodell à avoir un problème avec le virus cette semaine.

En effet, les Ravens de Baltimore connaissent une grosse éclosion présentement. Celle-ci touche plusieurs joueurs, dont le quart-arrière Lamar Jackson. Leur duel contre les Steelers de Pittsburgh de jeudi a été reporté à dimanche et il est toujours possible que ce duel soit de nouveau déplacé.

Pour le moment, le prochain match des Broncos n’est pas en danger, eux qui doivent se mesurer aux Saints de La Nouvelle-Orléans, en fin d’après-midi, dimanche.