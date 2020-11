Des «stations chaleureuses» aux quatre coins de Québec et un sapin géant dans Saint-Roch

La Ville de Québec illuminera son sapin géant de 20 mètres dans le quartier Saint-Roch, à 17h ce vendredi, et ouvre dès maintenant plusieurs «stations chaleureuses» situées aux quatre coins de la ville.

Avec ses 100 000 lumières bleues, le sapin acquis en 2010 par la Ville égayera la place de l’Université-du-Québec – voisine du Jardin Jean-Paul-L’Allier – jusqu’au 14 février.

«La présence du sapin géant revêt une importance toute particulière en cette année où nous avons besoin plus que jamais de lumières et de beauté. Cette décoration majestueuse s’inscrit d'ailleurs dans un mouvement d’illuminations plus large qui a déjà commencé à se répandre dans tous les secteurs de la ville», a déclaré le maire Régis Labeaume par voie de communiqué.

Plusieurs artères commerciales, bibliothèques, centres de loisirs et sentiers pédestres seront également illuminés dans les prochaines semaines.

Stations chaleureuses

La Ville a également annoncé l’ouverture des stations chaleureuses pour la saison hivernale, équipées d’un foyer au gaz et de chaises. Il y en aura davantage, cette année, afin d’offrir un peu de réconfort à la population.

«La saison hivernale s’installe tranquillement et c’est l’occasion idéale pour faire une promenade, redécouvrir la ville sous un nouvel angle et en profiter en chemin pour se réchauffer à l’une des stations chaleureuses. Avec ces petits coins douillets, on continue de se tricoter un hiver!», a exprimé la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard.

Certaines stations comme celles à l’hôtel de ville, à place D’Youville ou sur les parvis des églises Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste, sont déjà accessibles alors que d’autres ouvriront officiellement en décembre. La liste des 24 stations (incluant deux haltes-chaleur) est disponible ici.

Haltes-chaleur pour les itinérants

La halte-chaleur installée à la place de l’Université-du-Québec et celle du parc Gilles-Lamontagne seront également accessible dès aujourd’hui, afin de permettre aux personnes en situation d’itinérance de se réchauffer.

«Avec la fermeture de certains milieux de vie au centre-ville, ces espaces extérieurs temporaires faciliteront l’intervention des travailleurs de proximité, contribueront à la réduction des méfaits et renforceront le filet social», peut-on lire dans un communiqué.