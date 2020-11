Havre des Fêtes Laurier Québec et Place Ste-Foy

La féerie des Fêtes s’empare du chemin extérieur reliant Laurier Québec et Place Ste-Foy jusqu’au 24 décembre! Portée par la magie de Noël, puis guidée par les lumières, la musique et les parfums festifs, la clientèle des centres commerciaux du boulevard Laurier déambulent sécuritairement devant des kiosques prenant la forme de cabanes en bois rond débordantes d’idées-cadeaux. Et puisque le magasinage creuse l’appétit, la clientèle retrouvera aussi des queues de castor et des churros. Voilà une destination privilégiée pour se plonger dans l’ambiance des Fêtes tout en faisant ses emplettes et ce en toute sécurité!