L’Impact perdra son capitaine et... Jackson-Hamel

L’Impact de Montréal risque de présenter un visage plutôt différent lorsqu’il retrouvera le terrain éventuellement, le club ayant confirmé, vendredi, que les contrats des défenseurs Jukka Raitala, Rob Fanni et Jorge Corrales prennent fin en 2020, tout comme le prêt du milieu de terrain Orji Okwonkwo

«Normalement, Raitala ne sera pas de retour», a d’ailleurs admis le directeur sportif Olivier Renard, vendredi, dans une vidéoconférence, à propos du capitaine.

Du même souffle, le club montréalais a indiqué qu’il n’exercait pas l’option des contrats des milieux de terrain Bojan, Steeven Saba, Shamit Shome, ainsi que celui de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

«Nous avons décliné l’option, mais ça ne veut pas dire qu’il ne reviendra pas, nous aurons des discussions avec son agent», a mentionné Renard, à propos de Bojan.

Dans le cas de Saba, Shome et Jackson-Hamel, un départ semble plus évident.

«Il n’y a pas idée de lui faire une nouvelle proposition», a ainsi noté le directeur sportif, dans le cas de Jackson-Hamel spécifiquement.

Les joueurs pour qui l’option n’a pas été retenue, soit Bojan, Saba, Shome et Jackson-Hamel, n’auront pas l’obligation de jouer pour l’Impact, en décembre, en Ligue des champions. Ceux-ci seront libres de prendre leur propre décision.

Quioto, Toye et Diop restent

L’Impact a aussi annoncé, vendredi, avoir exercé l’option des contrats des gardiens Clément Diop, James Pantemis et Jonathan Sirois, du défenseur Karifa Yao, des milieux de terrain Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo et Amar Sejdic, ainsi que celle des attaquants Romell Quioto et Mason Toye.

Plus tôt cette saison, l’Impact a finalement évoqué les retours en prêt du Bologna FC du défenseur central Luis Binks et du milieu de terrain Lassi Lappalainen, jusqu’au 31 décembre 2021. Les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Rudy Camacho, Keesean Ferdinand, Mustafa Kizza et Joel Waterman, les milieux de terrain Emanuel Maciel, Samuel Piette, Ballou Tabla et Victor Wanyama, ainsi que l’attaquant Maximiliano Urruti sont déjà sous contrat pour la prochaine saison.