«Je m’éclate toujours à faire de la musique» - David Guetta

David Guetta est un des DJ les plus connus dans le monde. Bien que ses activités aient été mises sur pause à la suite du confinement mondial, il n’a pas pour autant arrêté de faire de la musique. Il s’est également vu recevoir pour la deuxième fois le titre de DJ numéro un au monde.

David Guetta apparaît souriant et en pleine forme sur notre écran, alors qu’on le rejoint depuis son confinement parisien par FaceTime. Plutôt que de se laisser aller à l’accablement, il a choisi de vivre cette pause forcée en travaillant encore plus.

«Je suis hyperactif et je prends habituellement l’avion quasiment tous les jours pour mon travail. Durant le premier confinement, je me suis mis à faire de la musique comme un fou. J’ai notamment travaillé avec mon ami Morten. On a créé un nouveau style de musique, “Future Rave”, qui est en train de devenir un très gros événement dans le domaine de la musique électronique et des DJ. On voulait faire un son qui soit différent et nouveau, dans lequel on retrouverait le goût de l’underground et certaines autres influences.»

Il a aussi collaboré avec sa chanteuse fétiche, l’Américaine Sia. «C’est mon artiste pop préférée! Au milieu du confinement, j’étais enfermé à la maison. Je regardais les infos, et c’était vraiment déprimant. J’ai texté Sia en lui disant qu’il fallait qu’on fasse un disque joyeux pour réconforter et rassembler les gens. Avec “Let’s Love”, on a voulu créer un message d’amour universel.»

Au top

Le 7 novembre, David Guetta a reçu pour la seconde fois, neuf ans après une première consécration, le titre de Meilleur DJ au monde. «C’est formidable de recevoir l’honneur d’être élu numéro un, mais c’est aussi une consécration de la longévité. C’est difficile d’arriver numéro un, mais c’est encore plus difficile de rester à cette position pendant près de 10 ans. C’était le plus beau cadeau d’anniversaire que je pouvais recevoir, car on me l’a remis le jour de mes 53 ans.»

Après avoir commencé dans ce milieu au début des années 1990, David Guetta et son ex-femme, Cathy, sont devenus les rois des nuits parisiennes, notamment à la tête de la discothèque Les Bains-Douches, où le Tout-Paris se rassemblait pour faire la fête. L’été, c’est à Ibiza, une île espagnole, qu’ils organisaient les plus grandes fêtes avec la présence de nombreuses stars internationales.

«Je venais d’une scène plus underground au départ. Aux Bains, il y avait beaucoup de célébrités. La musique était plus diversifiée. Cette période m’a surtout appris l’importance du réseautage. Avant, j’étais très timide, j’avais toujours la tête dans mes platines et ma table de mixage. Mais le fait de pouvoir rencontrer plein de monde, d’être invité par des gens différents, de connaître les bonnes personnes, tout ça a été une bonne école de la vie.»

30 ans de carrière

Près de 30 ans après ses débuts, David Guetta pense que le secret de la longévité passe par le plaisir. «Il faut aimer ce qu’on fait en premier lieu. Je n’ai aucun intérêt financier à travailler, parce que je ne gagne pas d’argent cette année. Pourtant, j’ai travaillé trois fois plus qu’à l’habitude. Si j’avais un doute, ça me montre que je le fais parce que j’aime ça. Avoir le privilège de faire quelque chose qu’on aime est important. Et puis, être capable de se réinventer, de se lancer de nouveaux défis, c’est ça qui permet de durer. Le problème arrive lorsqu’on ne fait qu’appliquer une formule parce qu’elle fonctionne. On commence alors à s’ennuyer, et les gens finissent par le ressentir. Moi, je m’éclate toujours à faire de la musique, et je pense que c’est contagieux.»

L’avenir, David Guetta arrive même à le voir en rose. «Je me dis qu’on a passé beaucoup de moments très difficiles, et le jour où on pourra à nouveau faire la fête en toute sécurité, ce sera complètement dingue. On va vivre l’année de fête la plus folle de l’histoire de l’humanité. C’est comme ça que je me remonte le moral.»