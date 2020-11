La NBA progresse vers la reprise

La NBA a dévoilé, vendredi, son calendrier préparatoire en vue de la saison 2020, qui se déroulera du 11 au 19 décembre.

Les Raptors de Toronto disputeront trois matchs préparatoires, dont deux contre les Hornets, à Charlotte, les 12 et 14 décembre. La formation canadienne affrontera également le Heat de Miami, à Tampa, le 18 décembre.

Rappelons que les Raptors ont été relocalisés à Tampa en vue de la prochaine saison puisqu’ils n’ont pas obtenu la permission du gouvernement canadien de disputer des matchs à Toronto.

Chaque équipe jouera entre deux et quatre matchs, et se produira à domicile et à l’étranger.

Le calendrier de la saison régulière sera dévoilé en deux parties. Les détails des matchs qui se dérouleront entre le 22 décembre et le 4 mars seront dévoilés dans les prochains jours. Le calendrier des matchs qui seront disputés entre le 11 mars et le 16 mai sera dévoilé plus tard, pendant la saison.