La Ville de Québec veut bien intégrer le tramway à son milieu urbain

Après avoir dévoilé le design du futur tramway la semaine dernière, la Ville de Québec promet désormais d’encadrer «de façon vigoureuse» l’intégration urbaine du réseau structurant.

C’est ce qu’on peut lire, vendredi matin, dans un communiqué de presse qui sera suivi d’une conférence de presse à 10h.

Courtoisie

La municipalité «se dote de lignes directrices de design auxquelles devra se conformer le partenaire privé qui sera responsable, entre autres, de la conception détaillée et de la construction. L’objectif est d’assurer la mise en place d’infrastructures d’accueil de qualité, pérennes et bien intégrées au cadre urbain de la ville», fait-on savoir.

Promettant «un projet signature», la Ville se concentrera sur les stations, les terminus et les pôles d’échanges qu’elle qualifie de «lieux dynamiques où se côtoie une multiplicité d’usages».

Confort et sécurité

Ainsi, les nouvelles stations seront conçues pour «assurer le confort et la sécurité des usagers, tout en créant des espaces agréables à fréquenter. Constitués de verre, ces bâtiments agissent comme réelle vitrine sur les milieux où ils s’implantent. L’ajout de bois participe à la création d’une ambiance chaleureuse et conviviale», écrit-on.

Courtoisie

On évoque aussi «une signature cohérente entre les éléments tout au long des 22 km de tracé du tramway, de façon à en assurer une reconnaissance par les usagers».

Consciente que «les contextes urbains sont différents tout au long du tracé» de 22 km, la municipalité ajoute que «ces caractéristiques guident l’aménagement préconisé, que ce soit pour y soutenir les fonctions résidentielles ou commerciales, pour souligner le caractère distinctif des entrées de ville ou pour mettre en valeur les espaces naturels».

On veut notamment bonifier la végétation existante «tout en créant une trame urbaine et paysagère claire et unifiée», ce qui inclut la plantation d’arbres et de toitures et clôtures végétalisées.

Transformer et embellir la Ville

Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif, a affirmé que «nous déployons aussi une infrastructure qui transformera et embellira notre ville. Nous disposons d’une occasion inouïe de repenser notre territoire».

Rappelant que ce nouveau mode de transport est inspiré des tramways à l’européenne, Québec promet que rien ne sera laissé au hasard pour «l’aménagement paysager à l’architecture, le mobilier urbain, les arts et la culture ainsi que la signalisation».