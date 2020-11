Les bonnes affaires du « Black Friday » se dénichent en ligne pour échapper à la COVID-19

New York | L’incertitude liée à la COVID-19 plane sur le succès commercial de « Black Friday » cette année, mais les Américains, ayant pu économiser sur les voyages ou les sorties, semblent se ruer sur les bonnes affaires en ligne.

Une chose est sûre, il n’y aura pas d’interminables files d’attente devant les magasins ce vendredi.

Quelques irréductibles ont bien bravé le froid dans certaines régions des États-Unis, masqués, formant des files éparses, distance sociale oblige.

Mais la peur d’être infectés par la COVID-19 a découragé un grand nombre de clients d’aller s’agglutiner devant les boutiques avant même leur ouverture comme c’était la tradition avant la pandémie.

C’est donc sur Internet que se ruent les consommateurs pour profiter des soldes.

Les ventes du Black Friday sur internet devraient bondir de 20% à 42% par rapport à l’an passé, avec des dépenses prévues entre 8,9 et 10,6 milliards de dollars, selon les prévisions d’Adobe, qui anticipe également une hausse de 33% pour l’ensemble de la saison des fêtes de fin d’année.

Ce « Black Friday » et le « Cyber Monday » qui suivra, lundi, pourraient « devenir les deux jours de ventes en ligne les plus importants de l’histoire », relève Adobe dans son communiqué.

Mais le cabinet de recherches indépendant CFRA souligne que pour la première fois depuis 2008, il ne devrait pas y avoir cette année de croissance totale des ventes lors de la saison des promotions de fin d’année, en novembre et décembre, en raison de la fermeture des magasins.

Pour les commerçants américains, le vendredi noir, qui marque l’ouverture des achats de Noël, est traditionnellement une journée très importante, si ce n’est la plus importante de l’année.

Cette année pourtant, il ne s’agit que d’une journée de promotion parmi tant d’autres, « beaucoup de détaillants ayant commencé leurs soldes plus tôt », relève Nick Shieds, analyste pour Third Bridge.

« C’est comme si la saison des promotions était plus longue et ne durait pas seulement 12 ou 24 heures », a-t-il expliqué à l’AFP Nick Shieds.

« Des remises importantes et des promotions agressives à partir de début novembre ont poussé les consommateurs à ouvrir leur portefeuille plus tôt », mais les nombreuses incertitudes « retardent toujours les achats de cadeaux restants », souligne Taylor Schreiner, responsable de la société informatique Adobe Digital Insights.

Ventes en hausse

Échappant jeudi au traditionnel repas familial de Thanksgiving, célébré en plus petit comité pour cause de COVID-19, beaucoup d’Américains ont pianoté sur leur smartphone, guettant les prix barrés, faisant de cette journée un Thanksgiving « record » pour les ventes en ligne, « avec plus de 5 milliards de dollars dépensés », détaille de son côté Taylor Schreiner.

Près de la moitié des ventes en ligne ont été réalisées à partir d’un smartphone, un record.

Les détaillants américains sont eux aussi très optimistes quant aux ventes de fin d’année, anticipant une hausse comprise entre 3,6 et 5,2% par rapport à 2019, selon la Fédération nationale des détaillants (NRF).

« Les consommateurs ont montré qu’ils étaient enthousiasmés par les fêtes et disposés à dépenser pour faire des cadeaux qui remontent le moral de la famille et des amis après une année aussi difficile », a commenté dans un communiqué le responsable de cette fédération, Matthew Shay.

Il table sur une « bonne fin de saison des fêtes ». La fédération souligne en outre travailler avec les autorités pour favoriser l’ouverture des magasins.

Mais, l’incertitude demeure alors que les États-Unis font face à une nouvelle vague de COVID-19, avec des taux de contamination sans précédent, obligeant de nombreuses autorités à fermer de nouveau restaurants, bars, écoles, et recommandant dans certains cas à leurs habitants de limiter les sorties non obligatoires.

De plus, la pandémie a creusé les inégalités. Plus de 20 millions d’Américains, ayant perdu leur emploi, vivent toujours grâce aux aides du gouvernement fédéral.

Et, la situation pourrait devenir critique, si les élus du Congrès échouent à se mettre d’accord pour prolonger les mesures d’aide qui doivent expirer au lendemain de Noël.

Ce serait alors 12 millions de chômeurs qui pourraient se retrouver sans ressource.

Le président-élu Joe Biden a fait du vote d’un nouveau plan de relance une priorité.