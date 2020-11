LNH: Romanov parmi les meilleurs défenseurs de 20 ans ou moins?

Les jeunes défenseurs ne cessent de s’illustrer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis quelques années. On n’a qu’à penser à Cale Makar, Quinn Hughes, Miro Heiskanen, Charlie McAvoy et Adam Fox, pour ne nommer que ceux-là. D’autres ont encore 20 ans ou moins et sont voués à un avenir pour le moins prometteur. Mais Alexander Romanov, repêché en deuxième ronde par le Canadien de Montréal en 2018, fait-il vraiment partie du lot?

Rasmus Dahlin

C’est un peu fou de constater que le Suédois Rasmus Dahlin a seulement 20 ans alors qu’il a déjà disputé 141 matchs dans la LNH. Sélectionné premier au total au repêchage de 2018 par les Sabres de Buffalo, il connaît déjà un fantastique début de carrière avec 84 points au compteur.

Adam Boqvist

Également originaire de la Suède, le jeune Adam Boqvist fait déjà sa place avec les Blackhawks de Chicago. Il a participé à 49 rencontres avec cette équipe, en incluant les récentes séries éliminatoires. Boqvist a notamment inscrit 13 points, dont quatre buts, en 41 rencontres durant la saison régulière.

Ville Heinola

Âgé de seulement 19 ans, le Finlandais Ville Heinola a effectué un saut rapide dans la Ligue nationale de hockey. Ce choix de première ronde (20e au total) par les Jets en 2019 en a surpris plus d’un, récoltant cinq points durant un séjour de huit matchs avec Winnipeg, la saison dernière. À suivre!

Noah Dobson

Ancienne vedette de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Noah Dobson risque déjà d’avoir des responsabilités accrues chez les Islanders de New York, la saison prochaine. Sa production risque d’augmenter passablement dans les prochaines années. De quoi rappeler des souvenirs à ses anciens partisans du Titan d’Acadie-Bathurst et des Huskies de Rouyn-Noranda.

Rasmus Sandin

Portant les couleurs des Maple Leafs, le Suédois Rasmus Sandin a récolté huit points en 28 matchs avec la formation torontoise. À 20 ans, il sera intéressant à surveiller, lui qui fut un choix de première ronde, mais réclamé seulement au 29e echelon au repêchage de 2018. Un coup fumant du directeur général Kyle Dubas?

Parmi les défenseurs de 20 ans ou moins n’ayant pas encore disputé un match dans la Ligue nationale de hockey, Romanov est accompagné de plusieurs espoirs. Retenez les noms de Bowen Byram, Jamie Drysdale, Jake Sanderson, Moritz Seider et Ty Smith, entre autres.