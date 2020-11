Montre-nous tes couleurs

L’actuelle campagne publicitaire télévisuelle et web créée par Motivaction Jeunesse, sensibilise la population à la richesse que représente la diversité. Cinq jeunes autochtone, rwandais, guinéen, syrien et tunisien qui se sont impliqués dans toutes les étapes de la production, prennent la parole pour demander à la population d’être accueillants et bienveillants à leur égard en parlant d’ouverture, de tolérance et de ressemblances. Ils souhaitent montrer leurs couleurs, leurs talents et leurs passions librement, loin du racisme et de la discrimination. Ils espèrent aussi donner envie aux jeunes issus des communautés culturelles de s’impliquer dans la société québécoise, puis faire réfléchir les gens sur le regard qu’ils portent sur la différence.

Motivaction Jeunesse est un organisme à but non lucratif qui contribue à l’intégration des jeunes immigrants à travers des activités sportives, de plein air et en leur faisant vivre des expériences interculturelles significatives. Cette campagne publicitaire fait partie de l’une des initiatives du projet « Ensemble nous sommes le monde », qui souhaite sensibiliser la population québécoise à l'importance du vivre-ensemble en offrant aux jeunes issus des communautés ethnoculturelles un porte-voix suffisamment puissant pour qu'on les entende.