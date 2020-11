Nouveau départ pour Cathy Gauthier

Au diable la pandémie ! L’humoriste Cathy Gauthier lancera à l’automne 2021 son quatrième one-woman-show, Classique, a appris Le Journal. « Je reviens avec l’envie de tout casser », dit celle qui s’est éloignée de la scène durant quatre ans pour devenir maman.

Cathy Gauthier en a assez de ronger son frein. Le rodage de son nouveau spectacle solo, qu’elle avait amorcé en février dernier, s’est arrêté après cinq petites représentations en raison de la pandémie. « La réponse était tellement bonne, dit-elle. Il y avait une espèce d’euphorie dans la salle ».

Sans trop hésiter, malgré encore de l’inconnu pour 2021, l’humoriste de 43 ans a décidé d’aller de l’avant et d’annoncer aujourd’hui même la sortie de Classique, qui sera lancé officiellement sept ans après les débuts de Pas trop catholique.

« Les premières médiatiques ont juste lieu en octobre, dit-elle. J’ose espérer que d’ici là, les choses [avec la pandémie] se seront replacées. [...] On ne pourra pas rester encabanés indéfiniment. Je me fie sur ma bonne étoile et sur le fait que les gens auront envie de sortir. »

Cathy Gauthier ne tient plus en place. « Je sens qu’on sera un peu comme dans une période d’après-guerre, l’an prochain. J’ai l’impression que ça va être comme les années folles. Même moi qui ne sors pas tant pour aller voir des spectacles, j’ai vraiment hâte d’aller en voir ! »

L’humoriste est à des années-lumière de celle qui avait décidé de mettre sa carrière en veilleuse, en 2016.

« J’ai arrêté ma dernière tournée parce que j’étais en burn-out, que je voulais avoir un enfant et que c’était super difficile, dit-elle. On dirait que tout ça fait partie d’une ancienne vie. »

Cru, mais accessible

En avril 2018, elle accouchait de la petite Alice. Sa nouvelle vie de maman fera bien sûr partie de son nouveau spectacle, « mais je ne parlerai pas de l’accouchement en tant que tel, précise-t-elle. Avoir un enfant à 40 ans, ça change une vie. Quand t’es habituée d’avoir ta liberté, ça donne un choc. »

L’humoriste assure ne pas s’être assagie sur scène malgré cette nouvelle vie. « Je vais montrer mon côté vulnérable, mais il y aura un côté aussi très corrosif. Ce sera cru, mais quand même accessible. »

Elle parlera également de sexualité dans ce spectacle, « car les gens s’attendent un peu à ça de moi. Ils ne tiennent pas à m’entendre parler d’arcs-en-ciel et de nuages ».

► Le quatrième spectacle solo de Cathy Gauthier, Classique, sera présenté à Québec (15 octobre) et Montréal (18 octobre). Pour les détails : cathygauthier.com. L’humoriste animera aussi un gala ComediHa ! le 15 janvier. comedihafest.com