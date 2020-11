Pascal Bérubé honoré pour son implication envers la souveraineté

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, reçoit le prix Prix Louis-Joseph-Papineau décerné chaque année pour souligner la contribution d’une personne à l’avancement des causes patriotiques et indépendantistes.

Remis par le Rassemblement pour un pays souverain (RPS) depuis 2005, ce prix compte parmi ses récipiendaires les plus célèbres René Lévesque, Bernard Landry, Jacques Parizeau et Pauline Marois.

«En le remettant, cette année, à M. Bérubé, le RPS vient souligner non seulement son engagement infatigable et exemplaire pour la souveraineté, mais également l’ardeur et le doigté avec lequel il mène les troupes du Parti québécois à l’Assemblée nationale depuis plus de deux ans maintenant», peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

«Je suis très honoré qu’on ait pensé à moi. Compte tenu des illustres personnages ayant déjà reçu ce prix – qu’on pense à René Lévesque, à Bernard Landry, à Jacques Parizeau ou encore à Pauline Marois –, je l’accepte avec humilité et gratitude. Faire naître le pays du Québec demeure, pour moi, l’idée la plus porteuse pour notre avenir collectif», y indique aussi Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

La vidéo de la remise officielle du prix pourra être vue lors de la présentation virtuelle du Gala des patriotes, le dimanche 29 novembre prochain dès 13 h 30.