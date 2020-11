Que brillent les bouteilles

Il y a celle qui nous accompagne en promenade, celle qui prend racine sur notre bureau de travail et celle qui trône au centre de la table à l’heure des repas... Les bouteilles que l’on porte à nos lèvres ou à notre verre tous les jours nécessitent un nettoyage en profondeur régulier. C’est alors que les brosses arrivent à la rescousse.

Elle se tortille

Photo courtoisie

Cette brosse Final Touch se faufile aisément dans les goulots étroits des bouteilles et des tasses de voyage. Sa mousse en polyuréthane ne cause pas d’égratignure lorsqu’elle se tortille sur le plastique, le verre et le métal. Ce matériau est également plus ferme et plus durable qu’une éponge.

► zonemaison.com > 10 $

Petites éponges

Photos courtoisie

Glissées dans votre bouteille avec de l’eau et du savon, ces quatre petites éponges nettoieront l’intérieur de celle-ci, aussi longtemps que vous l’agiterez. Puisqu’elles contiennent chacune une boule de céramique, ces éponges peuvent atteindre les endroits les plus difficiles. Nettoyez-les à la main avec de l’eau chaude savonneuse et faites-les sécher à l’air libre en attendant la prochaine utilisation.

► boutiquekozy.ca > 5,99 $

En silicone

Photo courtoisie

Flexible, hygiénique, résistant à la moisissure et sans risque d’égratignure, le silicone est le matériau qui a été privilégié dans la conception de cette brosse. Avec sa coiffure bleutée, elle nettoiera à merveille les bouteilles en tous genres, ainsi que les coupes et verres allongés, même s’ils sont plutôt exigus.

► simons.ca > 8 $

Partout, partout !

Photos courtoisie

Après avoir bien lavé l’intérieur de la bouteille, il ne faut pas oublier de récurer partout où les bactéries peuvent s’introduire. Justement, cet ensemble de quatre accessoires Full Circle permet d’atteindre les endroits qui semblent inaccessibles. Que ce soit l’intérieur de la paille d’une bouteille de sport, l’intérieur du couvercle et tous les petits détails, ces instruments les feront briller. L’ensemble peut ensuite être déposé au lave-vaisselle pour être nettoyé à son tour.

► zonemaison.com > 10 $

En profondeur

Photo courtoisie

Idéale pour les bouteilles en acier inoxydable, la brosse S’well est dotée d’une tête amovible qui facilite son nettoyage. Ses poils à récurer solides et flexibles en nylon, puis sa pointe douce en coton retirent en profondeur les saletés de toutes les bouteilles.

► lunchporter.com > 27,95 $