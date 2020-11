Soutenu par de fidèles partenaires: même en pandémie, le Rouge et Or s’active!

Alors que la COVID-19 force les équipes du Rouge et Or à prendre une pause, l’organisation s’active à maintenir la motivation des étudiants-athlètes et à relever avec eux les défis de la pandémie, avec le soutien de fidèles partenaires dont TELUS, partenaire depuis 10 ans, dans l’adversité, comme dans la victoire.

«Les partenaires permettent aux étudiants-athlètes de se concentrer sur leurs études et leurs sports. Ils viennent aider au bon fonctionnement des équipes sportives par leur implication», indique Jean-Noël Corriveau, directeur adjoint du programme d’excellence Rouge et Or.

En cette période de bouleversements les privant de visibilité en échange de leur support, leur fidélité est d’autant plus appréciée. C’est le cas de TELUS qui continue de soutenir les quinze disciplines du Rouge et Or et renouvelle son entente pour les années à venir. Le logo de l’entreprise orne d’ailleurs les uniformes des quelque 500 étudiants-athlètes, une opportunité rarement offerte.

Photo courtoisie, Rouge et Or

Les défis au-delà du sport

Le grand défi pour les étudiants-athlètes présentement en arrêt de jeu, est de nourrir leur motivation. Le personnel d’encadrement les encourage à «se préparer pour cette journée où ils vont retourner sur le terrain», en leur proposant des exercices, des plans d’entraînement individuels, des défis à relever. «On ne les laisse pas tomber, on garde un contact avec eux et on est là pour les aider et les référer aux bonnes personnes au besoin», affirme M. Corriveau.

Car la pandémie engendre des effets qui vont au-delà du sport, poursuit-il. La perte d’un travail au mois de mars ou pendant l’été crée d’importants impacts financiers. L’isolement vécu dans leur appartement ou le retour à la maison en poursuivant les cours à distance, entraînent d’autres enjeux à surmonter.

Soutien indéfectible

C’est donc rassurant pour les étudiants-athlètes et les organisations sportives, de savoir qu’un partenaire comme TELUS continue d’offrir une bourse de leadership et d’engagement à chaque année et collabore à des collectes de fonds pour soutenir les équipes, allégeant le fardeau financier que peut représenter la pratique d’un sport au niveau universitaire. Et lorsque les activités reprendront, l’entreprise contribuera encore à faire vivre une expérience de match améliorée aux supporters en activant des commandites.

Photo courtoisie, Yan Doublet

«Nous donnons où nous vivons» étant le message au cœur des valeurs de l’entreprise, Telus vient en aide à des dizaines d’organismes de Québec chaque année, en octroyant des subventions pour leurs activités et projets.

10 ans, 10 événements

Dix années de partenariat avec TELUS ont fait place à plusieurs événements importants pour le programme Rouge et Or, autant sur le terrain qu’à l’extérieur. En voici 10 pour l’occasion!

1 L’agrandissement et l’acquisition de nouveaux équipements (amphithéâtre sportif, bassin olympique, salle d’entraînement) au PEPS entre 2010 et 2013 , en ont fait un atout régional important.

2 Lors de l’inauguration du stade de soccer-football intérieur en 2012, cette infrastructure moderne ainsi que le stade extérieur du PEPS adoptent le nom Stade TELUS-UL.

3 L’Université Laval fut hôte de la prestigieuse Coupe Vanier à six reprises, pendant lesquelles le Rouge et Or a remporté les honneurs trois fois, dont en 2013, alors que TELUS était partenaire en titre.

4 À 19 reprises, les championnats U SPORTS de volleyball se sont tenus à l’Université Laval.

5 L’Académie de rugby féminin s’adressant aux joueuses de 13 à 19 ans qui souhaitent s’initier aux techniques d’entraînement et de préparation physique du programme d’excellence Rouge et Or, est née en 2016.

6 Le camp estival de perfectionnement en volleyball destiné aux jeunes du secondaire entamera son 10e été l’an prochain.

7 Le Défi Ski affaires du Club de ski alpin est un rendez-vous hivernal réunissant étudiants-athlètes et gens d’affaires sur les pentes, auquel TELUS participe depuis la première édition en 2008.

8 et 9 La Classique de golf annuelle et la Randonnée à vélo Rouge et Or permettent ensemble d’amasser environ 50 000$ annuellement.

10 Le Gala Rouge et Or souligne, chaque printemps, les performances exceptionnelles des étudiants-athlètes qui se sont le plus illustrés au cours de la dernière année.