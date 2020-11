Toronto: la fin du Rogers Centre?

Les propriétaires des Blue Jays de Toronto songent sérieusement à démolir le Rogers Centre et construire un nouveau stade sur le même terrain de la Ville Reine.

• À lire aussi: Vladimir Guerrero fils impressionne le gérant

• À lire aussi: Turner, Brantley, Realmuto: les Jays tirent dans toutes les directions

C’est ce qu’avançait le quotidien «Globe and Mail», vendredi matin.

Rogers Communication Inc, qui possède l’équipe du baseball majeur, et la compagnie Brookfield Asset Manafement Inc travailleraient main dans la main dans ce projet.

Les deux entreprises auraient d’ailleurs déjà contacté les trois paliers de gouvernement. L’éventuel nouveau stade des Jays serait entièrement financé par des investissements privés, mais les instances gouvernementales devront donner leur accord.

Le plan serait de jeter à terre le Rogers Centre et de construire le nouveau stade sur la partie sud du terrain. Des tours d’habitation, des commerces, des bureaux et un espace public seraient aménagés sur la partie nord.

Le Rogers Centre, qui était auparavant nommé le SkyDome, a ouvert ses portes en 1989 et a déjà été le domicile des Argonauts de Toronto et Raptors de Toronto.

En 2020, les Blue Jays n’ont pas été en mesure d’y disputer ses affrontements à domicile pour la première fois depuis son ouverture. C’est la pandémie de COVID-19 qui a forcé le club des ligues majeures à s’exiler aux États-Unis pour y jouer la dernière campagne.