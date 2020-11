Un retour attendu

Les restaurants Normandin m’annoncent le retour de leur délicieuse et très populaire pizza Fondue chinoise pour une dixième année consécutive. Avec plus de 25 000 pizzas Fondue chinoise vendues l’an dernier, cet incontournable était, semble-t-il, très attendu par tous. Cette année, malgré la fermeture de ses salles à manger pratiquement partout à travers la province, l’entreprise québécoise prévoit dépasser ce nombre. Offerte seulement jusqu’à la fin de janvier, la pizza Fondue chinoise est actuellement disponible au comptoir pour emporter ou en livraison.

Alain chez Tactix

Photo courtoisie

Alain Madgin (photo), qui compte près de 30 ans d’expérience dans les affaires publiques et le lobbying, vient d’accepter d’ouvrir et de diriger le tout premier bureau du Québec et de Québec de Tactix Relations gouvernementales et affaires publiques inc. Tactix, dont le siège social est situé à Ottawa, fournit des conseils stratégiques à des entreprises canadiennes de premier ordre et à des sociétés figurant au palmarès Fortune 500. Depuis 1996, les professionnels hautement qualifiés de Tactix ont proposé des solutions novatrices à des enjeux et à des dossiers complexes en matière de relations gouvernementales, et aidé les clients de Tactix à atteindre leurs objectifs d’affaires et à produire des résultats pour les actionnaires. Tactix a maintenant deux bureaux satellites : à Toronto et maintenant à Québec. Alain me signale également que le nouveau site web bilingue sera bientôt en ligne.

90 ans

Photo courtoisie

Joyeux anniversaire de naissance à Mme Aurore Maurice (photo), qui a 90 ans aujourd’hui. Née le 27 novembre 1930 à St-Magloire, Mme Maurice est mariée à Henri-Paul Goulet depuis 71 ans. Les deux vivent une paisible retraite aux Résidences Louis-Philippe Côté, d’Armagh. Toute la famille (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants) lui souhaite une superbe journée d’anniversaire !

Un ex-Indiens

Photos courtoisie

Marcel Sanschagrin (photos), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, cet ancien porte-couleurs des Indiens de Québec (lanceur gaucher) de la Ligue provinciale dans les années 1960, a 80 ans. Marcel a connu une belle carrière au baseball. Il fut proclamé le meilleur lanceur de la Ligue provinciale avec une fiche de 5-0 et une MPM de 1,09/partie, en 1962, et joueur le plus utile chez les Indiens de Québec en 1965 (alors dirigés par Georges Maranda). Il fut le dernier Québécois à faire partie de l’alignement des Indiens, en 1968. Aujourd’hui, Marcel continue de vivre une paisible retraite. Bonne fête !

Anniversaires

Photo courtoisie

Georges Leblanc (photo), skipper et auteur de Lévis, 65 ans... Robin Givens, actrice américaine, 56 ans... Pierre Mondou, ex-joueur LNH, avec le Canadien de 1977 à 1985, 65 ans... Caroline Kennedy, fille de John Kennedy et Jacqueline Kennedy, 63 ans... Sheila Copps, ex-politicienne canadienne, 68 ans... Jacques Godbout, romancier, poète, essayiste, dramaturge, écrivain et cinéaste, 87 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 novembre 2019 : Godfrey Gao (photo), 35 ans, mannequin et acteur canadien et taïwanais... 2015 : Luca De Filippo, 67 ans, acteur et metteur en scène italien... 2014 : P. D. James, 94 ans, écrivaine britannique connue pour ses romans policiers vendus à des millions d’exemplaires à travers le monde... 2011 : Ken Russell, 84 ans, réalisateur de cinéma britannique... 2009 : Al Alberts, 87 ans, chanteur, musicien américain... 2008 : L’Honorable Pierre Côté c.r., 86 ans, ancien juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec (1984-1997)... 1998 : Roland Albert, 57 ans, pédiatre et animateur radio (CJRP)... 1992 : Yves Gagnon, 56 ans, fondateur du Festival de la chanson de Granby, en 1968.