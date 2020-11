Un Vendredi fou plutôt raisonnable à Québec

Même s’ils étaient moins nombreux que les autres années, les consommateurs étaient au rendez-vous dans les principaux centres commerciaux de Québec pour profiter des aubaines du Vendredi fou.

Pour éviter les dérapages comme on a vu à Place Rosemère, il y a quelques jours, où les antimasques s’en sont donné à cœur joie, les agents de sécurité étaient bien visibles un peu partout.

Aux Galeries de la Capitale, on comptait 24 agents de sécurité sur le terrain, prêts à intervenir en cas de besoin et prêts à prendre le contrôle des accès, s’il y avait eu des débordements, ce qui ne s’est pas produit.

Selon les indicateurs, la fréquentation du centre commercial durant le Vendredi fou a enregistré une baisse de 22 % par rapport à l’an dernier. Même s’il y avait du monde, la journée s’est déroulée dans le calme.

Photo Didier Debusschere

« C’est un peu un test pour les centres commerciaux pour voir si on va être en mesure de gérer l’affluence du mois de décembre et du Boxing Day », a indiqué Stéphan Landry, directeur général.

Au poste de contrôle, un agent de sécurité scrutait attentivement les images captées par la centaine de caméras de surveillance.

« Tout peut arriver. On ne sait jamais. Si cela arrive encore une fois [le party de covidiots à Rosemère], l’agent en poste va voir qu’il se passe quelque chose dans le mall central et il avisera ses collègues qui interviendront rapidement », a affirmé M. Landry.

Les clients étaient plutôt satisfaits des mesures mises en place.

« Je me sens en sécurité. Je fais attention. Il ne faut pas capoter non plus. Je prends mes précautions. Il ne faut pas virer fou. Je me lave les mains chaque fois que je rentre dans un magasin », a confié Sylvie Latouche qui profitait des aubaines pour faire ses emplettes du temps des Fêtes.

Laurier Québec

Du côté de Laurier Québec, le directeur général, Donald Larose, constatait, sur l’heure du midi, une diminution de 27 % de l’achalandage comparativement à la même heure l’an dernier.

Tout compte fait, celui-ci était satisfait de voir ses établissements s’animer, mais pas de manière excessive.

« Ça nous permet d’avoir un meilleur contrôle et que les gens, quand ils viennent chez nous, vivent une expérience sécuritaire », affirme M. Larose, qui dirige aussi Place Ste-Foy.

Respect du 2 mètres

Bien que les ventes en ligne soient très populaires durant le Vendredi fou, des consommateurs rencontrés par Le Journal étaient attachés à l’expérience de magasinage en personne pour « toucher » les articles.

« Ça fait du bien de sortir de chez nous », a dit Emma, de Québec.

Malgré tous les moyens mis en place, la distance de deux mètres entre les clients n’était pas toujours respectée, a témoigné Alison Bellemare de Lévis, en sortant de Laurier Québec.

Photo Dominique Lelièvre

Pour minimiser le temps de magasinage, Johanne Bédard a fait preuve de stratégie en ces temps de pandémie.

« J’avais fait le magasinage par internet, donc il y a beaucoup de choses que j’avais réservées et que je suis juste passée récupérer. Je suis arrivée de bonne heure », a raconté la dame, tenant dans ses mains des cadeaux pour ses proches et pour elle-même, en sortant de Laurier Québec.