Xavier Dolan, professeur d’identité artistique à «Star Académie»

Le corps professoral de Star Académie est maintenant complet. Le cinéaste Xavier Dolan a annoncé sur ses réseaux sociaux vendredi qu’il joignait les rangs de l’émission à titre de professeur d’identité artistique.

«Je m’identifie à cette nouvelle génération d’artistes», a-t-il commenté par voie de communiqué.

«Ils feront bientôt leur entrée à l’Académie et, plus globalement, dans l’arène médiatique. Je suis devenu une figure publique à 20 ans, et j’avoue que j’aurais aimé en savoir plus sur l’univers que je pénétrais, sur qui j’étais comme humain, comme artiste. Je pense que, si je peux apporter quelque chose aux participants, leur partager quelque chose, c’est cette façon de construire son identité, d’apprendre à naviguer les notions de réputation, d’image, de discours... les bons comme les mauvais coups nous apprennent énormément», a-t-il ajouté.

Le peintre, auteur et cinéaste Marc Séguin portera également le chapeau de professeur d’identité artistique, mais il aura pour mandat de faire réfléchir les artistes en devenir à leur rôle dans la société. Les jeunes académiciens seront également épaulés par Lara Fabian (directrice de l’Académie), Gregory Charles (voix et musique), Ariane Moffatt (création musicale), Mika (directeur artistique), ainsi qu’Anne Dorval, Pepe Munoz et Yannick Nézet-Séguin.

Star Académie a déjà commencé ses tournages, entre autres pour Le camp de sélection, qui réunit les 60 meilleurs candidats de la tournée des auditions. Il s’agit d’un stage intensif qui constitue leur ultime audition et déterminera qui est retenu pour faire partie du premier variété de Star Académie.

Le camp de sélection se déploiera sur deux épisodes qui seront diffusés les 17 et 24 janvier à 19 h, à TVA.