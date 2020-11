CORDEAU, Lorraine Trottier



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 novembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lorraine Trottier, épouse de feu monsieur Jean-Louis Cordeau, fille de feu Adrien Trottier et de feu Albertine Poitras. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Lisa Cordeau Couturier et Jocelyne Cordeau. L'ont précédée ses frères et sœurs : Andrée, Gisèle, Jacques, Jean-Marc et Robert. Elle laisse également dans le deuil ses nièces : feu Bellita Martineau (Jean Vachon) et Thyla Martineau (Serge Pageau); ses petites-nièces et son petit-neveu : Kathy Poulin (Martin Bourget), Ann Vachon (Jason Westerlund) et Alain Vachon (Lisa Vachon), son filleul Robert Anctil (Nellie Gagnon), tous les membres des familles Cordeau et Trottier, ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Roy et le Dr Germain du Jeffery Hale et les employés du 2e et 5e étage pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387 ou à la Société Alzheimer de Québec,305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.