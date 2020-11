BOLDUC, Sr Adrienne



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le 26 novembre 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée Adrienne Bolduc, sœur de Sainte Jeanne d'Arc, (en religion Adrien du Sacré-Cœur), après 63 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Trefflé Bolduc et de feu madame Gratia Lafleur de St-Thérèse d'Amos, Québec.Soeur Adrienne laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté religieuse, des neveux et nièces, cousins et cousines. La direction des funérailles a été confiée à la maisonPrière de ne pas envoyer de fleurs.