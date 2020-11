HAMELIN, Paul-Eugène s.s.s.



Au centre de soins l'Oasis des Jardins d'Évangeline, le jeudi 19 novembre 2020, à l'âge de 101 ans, est décédé le frère Paul-Eugène Hamelin, de la Congrégation du Très Saint-Sacrement, après 72 ans de vie religieuse. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Hamelin et de dame feu Juliette Roy de Québec.et de là au cimetière Belmont. Outre les membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses sœurs: Louise (feu Yves Lefebvre) et Marthe scsl, ses neveux et nièces; Michèle Lefebvre (Serge Turcotte), Suzanne Lefebvre, Alain Côté (Nicole Daigle), Jacinthe Côté (Alain Audy), et autres parents et amis. Dans la paix, il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs qui l'ont précédé: Gabriel (Juliette Lavoie), Marthe, Jean-Marie (Marie-Paule Côté), Claude (Lucienne Plante), Liliane Litalien), Albert (Françoise Laflamme), Guy s.s.s., Micheline (Paul-Emile Côté, Robert Groulx) et Robert, ses neveux Jean Côté et Pierre Hamelin. La famille désire remercier tout spécialement le personnel soignant de l'Oasis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.