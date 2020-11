GAUTHIER, Blanche Gauvin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Blanche Gauvin, épouse de feu monsieur Edgar Gauthier, fille de feu Ulric Gauvin et de feu Alexina Fournier. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Manon Larochelle et son fils Keven), Lyne (Pierre Gingras), Odette (Michel Patry), feu Dany, Nancy (Bruce Rochon); ses petits-enfants : Alexia (Fredérick), Pierrick (Jonathan), Frédéric (Marie-Claude), Kaven (Valérie), Jessica (David), Patrick (Jennifer), Joanie (Keven), Daphnée (Mikael) et Marieve (Alysson); ses arrière-petits-enfants : Mila, Rafaël, Rafaelle, Charlianne, Anaève, Justin, Léarose, Charles-Etienne et Angel, sans oublier ses belles-sœurs Lucille Gauthier et Claudette Gauthier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s de l'âge d'or. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, 2300 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal QC, H3H 2R5, (514) 938-4515.