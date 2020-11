TALBOT, Denis



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 17 novembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Denis Talbot, fils de Jeanne Benoît et de feu Lucien Talbot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Jeanne; ses sœurs et son frère: Johanne (Jacques Guay), Louise et André, son neveu Guillaume (Amélie), ses nièces: Marie-Hélène et Catherine (François); ses petits-neveux: William, Arnaud et Louis; ainsi que son oncle, ses tantes cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Centres d'hébergement d'Assise et St- Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg, 7575, boulevard Henri-Bourassa, Québec, G1G 6P2, tél.: 418-626-8686