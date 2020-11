CÔTÉ, Yvonne Boivin



À son domicile, le 14 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Yvonne Boivin, épouse de monsieur Gaston Côté. Elle était la fille de feu dame Marianne Lapierre et feu monsieur Odias Boivin. Elle demeurait à L'Islet-sur-Mer.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston, ses enfants: Linette (Michel Savard), Réal (Marjolaine Simard), Luc (Manon Bernard) et Luce (Marc Racine); ses petits-enfants: Karine (Guillaume Dion), Stéphanie (Tomy Allard), Audrey (Alvin Chu), Maude, Gabriel (Wendy Pageau), ainsi que les enfants de Marc et Marjolaine; ses arrière-petits-enfants: Manakël, Daeven, Jolianne, Benjamin, Liam, Julia et Maxence; ses sœurs: Olivette (Claude Ernst) et Diane (Claude Bouvette) ainsi que son beau-frère Raymond Côté. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des famille Boivin et Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Madeleine, Rémi, Midas, Raoul, Fernand, Bertrand, Huguette, Dorothée et Denis. La famille tient à remercier l'infirmière Anne Caron pour les bons soins prodigués et sa délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca