PLAMONDON, Jeannine



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 15 novembre 2020, est décédée Mme Jeannine Plamondon à l'âge de 89 ans. Fille de feu Émile Plamondon et de feu Yvonne Falardeau, elle était l'épouse de Claude Dion depuis 66 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux garçons, Alain et Denis et sa fille Suzie (Jean-Pierre Reid); ses petits-enfants Marie-Christine, Pascal, Marie Andrée (Bryan Ross), Antoine et Justine; et, son arrière-petite-fille Lilyana; ses sœurs Rita, Monique (Yvon Génard) et Louise; et plusieurs beaux-frères et belles soeurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, et autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'unité de soins palliatifs de Jeffery Hale - Saint Brigid's pour la qualité des services reçus et la chaleur de leurs soins. L'envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la Fondation de l'Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's ou à la Société canadienne du cancer.