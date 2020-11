BELLEAU, Fernande



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 20 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Fernande Belleau, fille de feu dame Yvonne Blondeau et de feu monsieur Adjutor Belleau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Françoise (Yves Maranda); ses frères: Paul E., Jacques (Gisèle Pelletier), Benoît (feu Fernande Vallières) et Jean (Éléonora Santini); sa filleule Chantal Maranda (François Lavoie). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC Haute-Ville et au personnel soignant des soins palliatifs de L'Hôpital Chauveau pour leur attention et bons soins prodigués.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles avec la famille immédiate.