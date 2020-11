GOURDEAU, Roseline Noreau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 novembre 2020, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée dame Roseline Noreau, fille de feu Willie Noreau et de feu Marie-Ange Rochette, épouse de feu M. Octave Gourdeau. Elle demeurait à Sainte-Pétronille-de-l'Île-d'Orléans. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lise Tremblay), Lise (Jocelyn Bussière), Daniel (Ginette Poulin) et Suzie (feu Carol Nolin); ses petits-enfants: Nathalie, Éric, Jean-François, Christian, Nicolas, Maxime et Dimitri; ses arrière-petits-enfants: Karine, Joannie, Simon-Pierre, Éléona, Jeanne, Marc-Antoine, Marika, Charles, Adam, Éli, Gabriel, Olivier, Éden; ses arrière-arrière-petits-enfants: Marc-Olivier, Victor et Théo; sa belle-sœur: Micheline Bisson (feu Marc-André Noreau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Annette, André, Rollande, Maurice, Gemma, Alexandrine, Maxime, Marc-André et Colette. La famille remercie le personnel de la Résidence Ste-Marguerite à Boischatel et le personnel des soins palliatifs du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à leur mère.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire