TALBOT, Réjeanne Daigle



Au CHSLD de Ste-Croix, le 19 novembre 2020, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédée madame Réjeanne Daigle, épouse de monsieur Richard Talbot. Elle était la fille de feu Armand Daigle et de feu Clémence Laroche. Elle demeurait à Issoudun. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Richard, ses enfants: Nancy (Éric Bisson), Éric, Lyne (Steeve Guay); ses petits-enfants : Jérémy, Alexandre et Charles-Antoine Guay ainsi que leur demi-frère Simon; ses frères et sœurs: Françoise, feu Fernand (Colette Côté), Claudette (Lucien Guérard), Lise (Denis Beaudoin), Fernande (feu Alain Legendre), feu Diane (Luc Beaudoin), Camil (Carole Laroche), Marjolaine (Marcel Côté), Yvon, Yolande (Lionel Laroche), Gaétan (Solange Arton), Rita (Jean-Guy Fortier), Claude; ses beaux-parents feu Philippe Talbot et feu Germaine Charest; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot : Gaston (Thérèse Bédard), Solange (Aurèle Demers), Marielle (Gaston Moreau), feu Noëlla (feu Benoit Cayer), Réal (Mirilda Bergeron), Ida (Marcel Lefebvre), Patrice (Francine Bergeron), Florence (Claude Lizotte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.