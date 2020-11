RAINVILLE, Emma Dorion



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre merveilleuse mère Emma Dorion, le 20 novembre 2020, à l'âge de 99 ans et 2 mois, épouse de feu monsieur Georges Rainville. Elle était la fille de feu Adélard Dorion et de feu Maggie Boyce. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).le mercredi 2 décembre 2020 de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants qu'elle a tant aimés : Raynald (Cécile Matte), Bernard (Denise St-Pierre) et Lise (Charles Grondin); ses petits-enfants qu'elle aimait: Natalie Rainville (Louis Mallet), Chantal Grondin (Dave Beaudet), Julie Grondin et Pierre-Simon Rainville; ses arrière-petits-enfants : Marissa, Sophia, Philippe et Olivier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, sa bonne amie de longue date madame Marie Nadeau, ses partenaires de cartes au Jardin de la Noblesse et plusieurs autres ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Benoît (Simonne Rainville, Jean-Louis (Marguerite Mailly), Paul-Eugène (Marcelle Roy), Adrien (Madeleine Sauviat), Gurthy (Claude Vallières), Stella (Jean-Marc Vallières), Thérèse, Margot (Henri Breton) et Sœur Suzanne. La famille tient à remercier les médecins et l'équipe du B5 de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.