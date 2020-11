FAUCHER, Paul-Eugène



Au CHU - CHUL, le 20 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Paul-Eugène Faucher, époux de feu madame Constance Turcotte, fils de feu madame Alphonsine Gosselin et de feu monsieur Albert Faucher. Il demeurait à Québec.et les cendres seront déposées au Cimetière de Sainte-Famille I.O. au printemps. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Robert, feu Charles, Sylvie (Alain Gosselin), Bernard (Natasha Renaud); ses petits-enfants: Maxime, Francis, Florence et Camille ainsi que leur conjoint. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Thérèse (Réjean, feu Raymond Blouin), feu Jeanne d'Arc (feu Roch), feu Jean-Guy (Colette), feu Roch (Suzanne), feu Fernande (feu Paul-Émile), feu Jacqueline (feu Rémy) feu Marie-Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: feu Gabriel (feu Pierrette), feu Daniel (feu Yvette), feu Candide (feu Louis-Philippe), Louis-Aimée (Léopoldine), feu Irma (feu Laurenzo) Clara (feu Raymond), Marie-Antoinette (Jules), Edmond (feu Brigitte), feu Ferdinand (Françoise), feu Mariette (feu Claude), Claudette (Gilles), Moïse (Anita); ainsi que ses neveux et nièces et amis. Remerciement à sa grande amie Louise Danjou pour son dévouement auprès de notre père et sa profonde amitié au cours de ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec.