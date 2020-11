FORGUES, Télesphore



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Télesphore Forgues, époux de feu Lina Thériault. Il demeurait à Montmagny.La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Gratien Christenson), Sylvie (Gaétan Patry), Mireille (Mario Couture), Linda (Patrick Bouchard) et Mario; ses petits-enfants: Tommy, Audrey (Joël Dubé), Sébastien, Marie-Christine (Olivier Lacroix), Guillaume, Alexandra (Philippe Guay), Jasmine (Marc-André Vallière), David, Mariann (Alexandre Daigneault), Maé (William Lemieux Lehoux) et Thomas (Annabelle Lapointe); ses arrière-petits-enfants : Abel et Savanah Lacroix, Hélèna-Rose et Léo-Paul Patry, Lara et Charles Dubé; il était le frère de : feu Thérèse (feu Wilfrid Dussault), feu Noëlla (feu Edmond Coulombe), feu Jean-Marie, Pierrette (Fernand Bouffard), Emilienne (feu Denis Martin), feu Denise (Denis Rousseau), feu Jean-Claude, Cécile (André Gaudreau), Marcel (Solange Thibault), Louise (Jacques Roberge); de la famille Thériault, il était le beau-frère de: feu Fleur-Ange (feu Albert Lévesque), feu Fernande (feu Gonzague Gagnon), feu Fernand, feu Jean-Paul (feu Thérèse Côté), feu Rachel (feu Philippe Roy), feu Aline (feu Charles Lafrance), feu Gaston (feu Jeannine Rouillard), feu Yolande et feu Denise. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie pour tous les soins et services offerts depuis de nombreuses années, la Coopératives de services à domiciles de Montmagny, le CLSC de Montmagny, la tournée des marmitons et le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la SLA Québec, www.jedonneenligne.org/slaquebec/DIM, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.