LAVOIE, Romain

À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 10 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Romain Lavoie, fils de feu Lucienne Bouchard et de feu Henri Lavoie.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses 3 enfants : Manon Lavoie (Alain Doiron), Maryse Lavoie (Daniel Barrette) et Dany Lavoie; la mère de ses enfants, Hortense Lavoie; ses petits-enfants : Sarah, Kim, Cédric, Thierry, Naomie; plusieurs arrière-petits-enfants; son amie, Gervaise Arsenault; ses frères et sœurs : Régis, feu Henri, Pierrette, Céline (Henri Saint-Jacques), Lucielle, France, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Centre d'hébergement Sainte-Anne-de-Beaupré au 2e Côte pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, des Montagnards, local P1-107, Beaupré (Qc) G0A 3G0, 418 827-5773.