Au cœur de l’histoire minière des Appalaches

Pendant de nombreuses années, faire de la photo aérienne rimait avec m’asseoir dans un aéronef, avec des antinauséeux et une longue liste de vérification pour ne rien oublier. Aujourd’hui, avec l’arrivée des drones, de nouvelles perspectives s’offrent à nous. J’en conviens, c’est beaucoup plus excitant d’être à bord d’un hélicoptère et de « vivre » la photo. Par contre, le drone permet, selon les limites de son utilisation, une spontanéité sans pareil. Dans certains cas, il est préférable de se fier à son instinct et d’imaginer ce qui se trouve juste un peu plus loin. Lors d’une promenade matinale dans la région de Thetford Mines, je roule sur une route située au fond d’un relief sans aucune perspective intéressante, à l’exception du soleil qui se lève. Une belle lumière se déploie doucement sur les sommets... Une fois les vérifications et préparatifs complétés, le drone est en vol. Seulement après quelques minutes, cet appareil capte un paysage révélant à merveille l’histoire minière de cette région !

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : Hasselblad 24 mm

Exposition : 1/30s à f/5.6

ISO : 100