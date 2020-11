BÉDARD, Lucien



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 22 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Lucien Bédard, époux de madame Madeleine Noël. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse Madeleine Noël, ses enfants: Guylaine, Marie-Josée (Richard Martel), Guy (Simon Tremblay); ses petits-enfants: Sarah (Roch Dufault), Josiane (Simon Hamel), Philippe (Myriam Boucher), Nicolas (Katherine Laroche) et Éloïse; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Tricia et Dereck. Il était le frère de: feu Robert (Jacqueline Fortin), feu André (Charlotte Tremblay), Madeleine (feu Jean-Charles Lessard), Pierrette (feu Maurice Paquet), Gilles (Francine Beaudoin), Juliette (Gilles Ramsay), Aline (Marc Savard) et Jacqueline (John Grenier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Yves (Francine Thibault), Louise (feu Gilles Émond), Réjane (Gaston Robitaille), Laurent (Angèle Loubier); de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Jardins Logidor pour les bons soins ainsi que le personnel du 15e étage du Centre Le Concorde, Dr Lachance et son équipe pour les soins de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.