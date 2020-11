ARSENAULT, Thérèse LeBlanc



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 novembre 2020, est décédée Madame Thérèse LeBlanc, épouse de feu René Arsenault, fille de feu Élizabeth Cayouette et de feu Ambroise LeBlanc. Elle demeurait à Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Madeleine Leblanc), Jocelyn (Melitta McLaughlin), François (Sylvie Chicoine), Johanne (Mario Thivierge), Jacqueline Arsenault (André P. Plamondon), Monique (Mario Filion), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Robert Barriault (feu Céline LeBlanc) et sa belle-sœur Lérida Roberge (feu Abraham Arsenault), ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel de la Demeure au Cœur de Marie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis,https://fhdl.ca/faire-un-don/,Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium extérieur du Cimetière Mont-Marie, section Charny, aux côtés de son époux René Arsenault.