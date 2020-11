CARON, Danielle



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 19 novembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Danielle Caron, fille de feu dame Pierrette Godin et de feu monsieur Maurice Caron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Marie-Andrée, Lucie (Pierre Lacerte), Edith (Denis Bouchard), Jean-François (Michèle Emond) et Dominique (Maryse Banville); son parrain Pierre-Paul Godin et sa marraine Micheline Godin; ses neveux et nièces : Claude Lacerte (Jacques Parent), Elise Lacerte (Côme Veilleux), Paule Lacerte (André Guillemette), Frédérique Caron-Emond (Sébastien Pigeon), Béatrice Caron-Emond (Edouard Mailhot), Anna Caron et Pierre-Antoine Caron, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. La famille tient à remercier tout le personnel du 2ième Coulombe de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : ( 418) 683-8666, site web : www.cancer.ca