C’est «imprudent» en pleine pandémie de COVID

Les citoyens ont été nombreux à s’enflammer sur le web vendredi, dénonçant la grande participation au Vendredi fou dans les centres commerciaux que plusieurs jugent « illogique » et « irresponsable », en contexte de pandémie.

« Nous, on se prive de sorties avec une distanciation, on évite les foules, on évite d’aller voir nos amis(es), nos familles et là, pas de problème. Collez-vous, tout est parfait », déplorait vendredi une internaute sur les réseaux sociaux.

Dès le matin, de nombreux clients faisaient la file devant divers magasins pour profiter en personne des rabais du Vendredi fou.

« Et les cas de COVID vont augmenter et compromettre notre Noël... c’était prévisible », écrit une internautes.

« Pendant ce temps les restaurants sont fermés... à rien comprendre », enchaîne une autre femme.

Irresponsable

Vu le nombre de nouvelles infections quotidiennes (1269 cas vendredi au Québec), il n’est pas du tout responsable d’aller se « bousculer » pour des soldes, soutient le professeur titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM Benoît Duguay.

« La réalité douloureuse, c’est que des gens peuvent mourir si on est imprudent. Et [vendredi], [c’était] imprudent. [...] C’est permis, mais si on a le moindrement de jugement, on ne le fera pas », martèle-t-il.

Même si le gouvernement avait voulu fermer les commerces pour empêcher la « fête culturelle », il croit que ça n’aurait rien changé à la donne.

« C’est à chacun d’entre nous de se responsabiliser [...]. Mais les centres commerciaux ont commencé à être pleins dès le mois d’octobre », soupire-t-il.

Néanmoins, l’impact du magasinage ne devrait pas être si important si les mesures ont bien été respectées, estime le président de l’Association des microbiologistes du Québec, Christian Jacob.

« Être proche d’un individu infecté pendant plus de 10 minutes en magasinant, c’est parce qu’on n’a vraiment pas fait attention, à mon sens », tempère-t-il.