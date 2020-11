ROY, Soeur Lucille, s.c.s.l.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 novembre 2020, à l'âge de 89 ans dont 63 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Lucille Roy (en religion Sœur Lucie-de-Sainte-Marie), fille de feu Rodolphe Roy et de feu Marie-Jeanne Faucher, native de Sainte-Marie de Beauce, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de Jeanne-Mance Roy (feu Marc Gagnon), feu Claudette Roy (feu Thomas James) et de Raymonde Roy (Donald Wentlant). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces.