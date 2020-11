LABERGE, Thérèse Boucher



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Thérèse Boucher, épouse de feu M. Léandre Laberge. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).et les cendres ont été déposées au Columbarium F.X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil son frère Gérald, feu Gérard; sa nièce Nancy Boucher (Denis Pakenham); son petit-neveu Dave, sa petite-nièce Lydia; son amie Madeleine Gagnon, ainsi que les membres de la famille Laberge et plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666